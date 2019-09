Motorradfahrschülerin rast in stehenden Anhänger

Eine 31-jährige Motorradfahrschülerin nahe Graz ist Montagmittag auf einem Übungsparkplatz gegen einen Lkw-Anhänger gefahren.

Die Frau hatte die Kontrolle über das Bike verloren und konnte auch die per Funk durchgegebenen Anweisungen des Fahrlehrers nicht umsetzen. Sie stieß seitlich gegen die Bordwand und erlitt schwere Beckenverletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Verlor die Kontrolle

Die Grazerin war zu Trainingszwecken auf dem Platz in Seiersberg-Pirka unterwegs. Ihr Fahrlehrer instruierte sie per Funk. In einer Kurve sollte sie nach links fahren, verlor aber die Kontrolle und gab Gas. Sie sollte noch die Kupplung betätigen, schaffte es aber nicht mehr und fuhr ungebremst gegen den Anhänger. Dieser war am Rande des Übungsareals abgestellt. Die 31-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Das Motorrad musste unter dem Lkw-Anhänger hervor gezogen werden. Es wurde stark beschädigt.