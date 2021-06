Motorradfahrer kollidiert mit Pkw – schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Hohenems ereignet.

Auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Hohenems ist am Samstagabend ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert. Der Motorradfahrer wurde laut Angaben der Hohenemser Feuerwehr bei der heftigen Kollision schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.