Motorblock aus Mercedes gerissen - 29-Jähriger tot

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden kam es in direkt über dem Rhein in der Schweizer Gemeinde Rüthi (Kanton St. Gallen) zu einem schrecklichen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verunglückte.

Ein 29-jähriger Schweizer fuhr am Dienstag, gegen 2.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Werkstrasse von Rüthi her in Richtung Oberriet. Vor der Wildüberführung geriet sein Auto aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Es prallte frontal gegen die linkseitige Betonwand. Dort wurde es abgewiesen und prallte in die rechtsseitige Betonwand der Wildüberführung.

Straße bis am frühen Morgen gesperrt

Die aufgebotenen Rettungsdienste konnten nur noch der Tod des im Kanton St. Gallen wohnhaften Fahrers feststellen. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, der Rettungsdienst, ein Notarzt, die zuständige Feuerwehr sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen. Die Strasse musste bis am frühen Morgen gesperrt werden. Die zuständige Feuerwehr leitete den Verkehr um.