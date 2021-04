Motor aus. Kopf an: Start der e5-Kampagne

In Rankweil appellieren derzeit sieben Transparente und 26 Plakate in Buswartehäuschen mit witzigen Sprüchen dafür, auf Kurzstrecken auf das Auto zu verzichten.

Klimawandel begegnen, Radfahren fördern Im Rahmen einer Klimawandelanpassungsstrategie arbeitet die Marktgemeinde Rankweil derzeit daran, rechtzeitig Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu ergreifen. Zudem fördert Rankweil auf verschiedenen Ebenen den Radverkehr. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich gerne im Rathaus Rankweil näher darüber informieren. „Solche Kampagnen sind sehr wichtig für die begleitende Bewusstseinsbildung und ich bin zuversichtlich, dass diese Aktion Menschen zum Umdenken bewegen werden,“ so Wöß-Krall. Als weitere Werbemittel wird es den Sommer über Werbung auf Busdisplays, auf der Rankweiler Facebook-Seite sowie der Webseite geben. Zudem geplant sind Bodenstempel auf Radwegen und Gehsteigen sowie Aufkleber auf Parkautomaten. Die Kampagne läuft noch bis Ende September.

e5-Gemeinde Rankweil

Das e5-Programm hat zum Ziel, erneuerbare Energieträger zu nutzen, weniger Emissionen zu verursachen, Energieeffizienz zu ermöglichen, Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen sowie das Engagement in der Gemeinde zu fördern. Mindestens alle drei Jahre werden die e5-Gemeinden durch eine unabhängige Expertenkommission bewertet. Die Auszeichnung erfolgt in einem Fünf-Schritte-System. Rankweil befindet sich derzeit in der vierten Stufe und ist seit 2005 Teil des e5-Programms. Das Rankweiler e5-Team setzt sich zusammen aus Gemeindemandataren, Gemeindemitarbeiter*innen sowie Antje Wagner als Vertreterin vom Energieinstitut Vorarlberg. Das e5-Team sorgt dafür, dass energierelevante Projekte geplant, vom politisch zuständigen Gremium beschlossen und umgesetzt werden.