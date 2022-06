MotoGP: Marc Marquez zeigt seine Monster-Narbe

MotoGP-Star Marc Marquez musste erneut "unter das Messer" und erholt sich derzeit von seiner vierten OP nach einem Bruch am rechten Oberarm. Auf "Insta" zeigt der sechsfache MotoGP-Weltmeister nun die riesige Narbe, die der Eingriff hinterließ.

Riesige Narbe

Comeback: Rafael Nadal ist für Marc Marquez ein Vorbild

Auf dem Weg zurück in den Motorradzirkus nimmt sich MotoGP-Superstar Marc Marquez ein Beispiel an seinem spanischen Landsmann Rafael Nadal. "Selbst als die Leute dachten, er sei erledigt, konnte er den Schmerz überwinden und wieder gewinnen", schrieb der achtmalige Motorrad-Weltmeister in seinem Blog über das Tennisidol.