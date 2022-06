MotoGP: Der Rennsonntag in Assen im Liveticker

Das letzte Rennen vor der Sommerpause startet am Sonntag um 14 Uhr. Auf der Pole startet Francesco Bagnaia (Ducati).

Wie schon in der Vorwoche auf dem Sachsenring hat sich Francesco Bagnaia auch für den Grand Prix der Niederlande in Assen die Pole Position gesichert. Der Ducati-Werksfahrer distanzierte im Qualifying am Samstag in 1:31,504 Minuten mit der schnellsten je in Assen gefahrenen Runde den überlegenen WM-Leader und MotoGP-Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) um 0,116 Sekunden.