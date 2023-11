MotoGP: Jorge Martin holt sich Sprint in Katar

Ducati-Pilot Jorge Martin holte sich den Sieg im Sprint von Katar vor Fabio Di Giannantonio und Luca Marini.

Luca Marini ging beim heutigen GP von Kartar von der Poleposition in den Sprint der MotoGP. Dahinter starteten Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez. Nach der ersten Runde war Marini immer noch an der Spitze vor Alex Marquez und Francesco Bagnaia. Während sich die Fahrer an der Spitze duellierten, machte Jorge Martin dahinter Platz um Platz gut. Bereits in der fünften Runde übernahm der Ducati-Pilot dann die Spitze. Dahinter ging auch Giannantonio an Marini vorbei.