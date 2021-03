MotoGP 2021: Die neuen Regeln

Die MotoGP startet in ihre zweite Saison im Zeichen der Pandemie. Das sorgt für Besonderheiten bei der Technik, wirkt sich aber auch sportlich aus.

Video: MotoGP - die neuen Regeln

Katar hat dem gesamten Fahrerlager der MotoGP bei den derzeit laufenden Testfahren der Motorrad-Königsklasse MotoGP in Doha ein Impfangebot unterbreitet. Nicht nur Piloten, auch Mechaniker und andere Teammitglieder können sich seit Freitag ihre Dosis abholen. Das gab die Regierung bekannt. In Katar finden am 28. März und 4. April die ersten beiden Saisonläufe der WM statt. Seit dem 5. März wird auf dem Losail International Circuit getestet.