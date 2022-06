Motocross in Möggers und die anhaltende Inflation

Lukas Greussing, designierter Bürgermeister von Möggers, und Reinhard Stemmer, ÖGB Landesvorsitzender sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Lukas Greussing organisiert, verhandelt, managt und moderiert beim MX Weekend in Möggers. Außerdem tritt der 35-Jährige am 1. August die Nachfolge von Georg Bantel als Bürgermeister von Möggers an. Im Gespräch mit Birgit Entner-Gerhold bei "Vorarlberg LIVE" spricht der Tausendsassa über das Motocross-Weekend und seine kommenden Aufgaben als Gemeindeoberhaupt.