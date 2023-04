Moto GP: Sprintrennen geht an Binder

Brad Binder gewinnt den Sprint in Argentinien von Startplatz 15 aus.

Der Südafrikaner Brad Binder zeigte von Startplatz 15 nach herausragendem Start sensationelle erste Runden und führte bereits in Runde drei. Am Ende hielt er dem Druck der VR46-Piloten Marco Bezzecchi und Luca Marini stand. Franco Morbidelli wurde Vierter, Pole-Mann Alex Marquez schnappte sich im letzten Moment Rang fünf von Francesco Bagnaia. Joan Mir stürzte bereits in der Startrunde in Kurve 7, Aleix Espargaro kam in Kurve 9 zu Sturz.