Motivationsspritze für SCRA Youngsters

Der Fußball-Bundesligist hat einen Testballon entwickelt, welcher auch dem Nachwuchs zugute kommt.

Altach . Voller Freude und Motivation kehrten in den vergangenen Wochen auch die Nachwuchskicker des SCR Altach nach langer Zeit wieder zurück auf den grünen Rasen. Dazu haben die Vereinsverantwortlichen eine Testreihe entwickelt, die fußballspezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten der Spieler misst und in eine standardisierte Wertetabelle umrechnet.

Als erste hat sich in dieser Woche die SCRA-Profimannschaft dem Testballon unterzogen und damit Richtwerte aufgestellt, an denen sich die Nachwuchs-Talente messen können. Damit sieht jeder Spieler, wie er im Vergleich zu den Bundesliga-Profis abschneidet und hat somit eine zusätzliche Motivation sich in verschiedenen Bereichen zu verbessern. „Die Testreihe soll in erster Linie als Motivationsspritze für die Spieler im SCRA Nachwuchs dienen. Andererseits sind die einzelnen Segmente auch für unsere engagierten Trainer eine abwechslungsreiche Ergänzung zum regelmäßigen Training“, so SCRA Talente-Trainer Lothar Maier.