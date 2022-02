Motetten für Frieden und Gotteslob

Vokalensemble des Landeskonservatoriums begeisterte im Feldkircher Dom

Der berührende Chorgesang in den fünf- bis siebenstimmigen Motetten in wechselnder Besetzung, eindrucksvoll durch Johannes Hämmerle an der Orgel begleitet, markierte einen gelungenen Auftakt der Dommusik Feldkirch zum Schützjahr 2022. HE