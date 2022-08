Mostfest läutete Hochsaison ein

Lustenau. Auf Feststimmung folgen Mostsaison und Tag der offenen Tür bei der Mosterei Krammel.

Seit 2016 hat es sich der Lustenauer Unternehmer Andreas Krammel zur Aufgabe gemacht, mit Kunden, Partnern und Interessierten ein Mostfest zu feiern. In den letzten zwei Jahren blieb am Feiertag im August der Platz beim Betriebsgelände pandemiebedingt allerdings leer. Um so mehr freuten sich kürzlich alle Beteiligten über die weitere Auflage des gemütlichen Treffens, was zeitgleich auch den Auftakt in die nur wenige Tage später begonnene Mostsaison markierte. Zuvor genossen aber Jung und Alt bei Kaiserwetter, darunter Bürgermeister Kurt Fischer mit Stellvertreter Daniel Steinhofer, die hauseigenen Erzeugnisse, während auch die Kleinsten beim Kinderschminken und Ponyreiten auf ihre Kosten kamen.