"Most Underrated" mit Bausa

„Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es!“ – mit diesem Song, der sich über neun Wochen auf Platz eins der Single-Charts hielt, hatte Bausa 2017 seinen Durchbruch. Nun bekommt man im Ländle die Chance, den Rap-Star am 1. April live zu erleben. Kein Aprilscherz, denn nicht der Berg, sondern das Eventlabel „Evolution of Rap“ hat Baui höchstpersönlich für „Most Underrated 2.0“ gerufen. Wer den „Vagabund“ auf keinen Fall verpassen möchte, sollte sich jetzt Tickets sichern.

Rap-Größen und lokale Artists teilen sich die Bühne

Wer die Eventreihe kennt, weiß, dass besagter Samstag kein gewöhnlicher Abend wird. Denn auch bei der zweiten Ausgabe des Veranstaltungsformates stehen neben dem Haupt-Act weitere KünstlerInnen im Fokus. So werden sich Rap-Star Bausa und die drei Rap-Größen O.G., Mel und Joshi Mizu die Bühne an diesem Abend auch mit lokalen Artists aus Vorarlberg teilen. Der deutsche Rapper O.G. ist einer der authentischsten Streetrapper der letzten Dekade. Mit ­seiner unglaublich prägnanten ­Stimme bringt er Erlebnisse aus seinem Leben realitätsgetreu auf den Beat. Musikerin Mel hingegen bringt Frauenpower ins Tennis Event ­Center, denn sie vertritt die Ansicht, dass Deutschrap definitiv mehr Frauen im Game vertragen könnte, mit purer Leidenschaft. Zu guter Letzt befindet sich auch Joshi Mizu unter den Stars des Abends. Der österreichische ­Rapper glänzte bereits des Öfteren mit ­Bausa zusammen und steht bei RAF Camoras Label Indipendenza unter Vertrag. Doch damit nicht genug, denn auch die Vorarlberger Rapper HVA, AKZSZ und Jay Walker treten mit Jherip am 1. April in das Spotlight. Außerdem werden die Live-Acts von den DJs „Versy n’ Pala“ und DJ ­Mercy unterstützt.