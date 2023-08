Most-Heuriger läutet die Herbstsaison ein

Am kommenden Wochenende lädt der Obst- und Gartenbauverein Altach zum inzwischen traditionellen Mostheurigen in den Vereinsschopf.

Altach . Als Idee 2010 geboren, erfreut sich der Altacher Mostheurige vom Start weg größter Beliebtheit und lädt jährlich unter dem Motto ‘gut essen und trinken hält Leib und Seele zusammen’ zu einem gemütlichen Nachmittag in den Vereinsschopf im Bofel.

Bereits zum 13. Mal lädt der Obst- und Gartenbauverein am kommenden Samstag, 2. September zum Vereinsschopf im Bofel zu seinem zünftigen Mostheurigen. Nach dem Fassanstich um 12 Uhr bewirtet der OGV Altach seine Gäste mit typischen Heurigenspezialitäten. Von einer zünftigen Brettljause oder einem leckeren Wurstsalat bis zum traditionellen Apfelmost ist alles dabei was das kulinarische Herz höher schlagen lässt.

Dazu sorgen die aufspielenden Musikanten für gute Unterhaltung und in geselliger Runde werden so Neuigkeiten ausgetauscht oder von „alten Zeiten“ geschwärmt. „Dazu sind wir auch vom Wetter unabhängig und für eventuelle Wetterkapriolen hat sich der Verein ein regensicheres Zelt angeschafft, welches am Schöpflevorplatz aufgebaut wird“, erklärt OGV Obmann Herbert Wehinger. Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt und eine tolle Spielecke sorgt auch hier für beste Unterhaltung. Jedermann, auch Nichtmitglieder, sind herzlich Willkommen. MIMA