Most-Heurigen feiert JubilÃ¤um

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit und der Obst- und Gartenbauverein Altach lädt zum beliebten Most-Heurigen.

Altach . Bereits zum zehnten Male lädt der Obst- und Gartenbauverein Altach am kommenden Samstag, 7. September zum traditionellen Most-Heurigen in den Vereinsschopf im Bofel.

Alljährlich im Spätsommer bewirtet der OGV-Altach am traditionellen Most-Heurigen seine Gäste mit eigenem Apfelmost und zünftigen Heurigenspezialitäten. Dazu findet ein Erfahrungsaustausch statt, wird der Live-Musik gelauscht und bei einem Krügerl fruchtig-spritzigen Apfelmost angestossen. Dazu wartet eine zünftie Brettljause oder ein leckerer Wurstsalat und in geselliger Runde „hot ma es einfach fein“.

„Vom Wetter her sind wir unabhängig“, meint Obmann Herbert Wehinger ganz entspannt, „ein Klein-Zelt, sorgt für gemütliche, trockene Plätze, falls es der Wettergott nicht so gut meint wie gewünscht“. Und Vizeobmann Josef Giesinger fügt hinzu: „wir haben auch an die kleinen Gäste gedacht und eine tolle Spielecke hergerichtet“. Start und Fassanstich des diesjährigen Most-Heurigen ist am kommenden Samstag um 12 Uhr im OGV Schopf im Bofel. Dazu hat auch der Altacher Oldtimer-Traktoren-Club sein Kommen angekündigt und die Besucher können sich auch hier auf einige Raritäten freuen. MIMA