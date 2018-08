Most, Cider und ein extrem großer Hase

Bei bestem Wetter wurden in Lustenau flauschige Nager gestreichelt und viel Most getrunken.

Die Mosterei verarbeitet jedes Jahr bis zu 1200 Tonnen Birnen und Äpfel zu Most, Wein oder Cider. Für Beerenfans werden jährlich 14 Tonnen Johannisbeeren zu Saft gepresst. Auch für Privatpersonen gibt es die Möglichkeit Obst verarbeiten zu lassen. Innerhalb von 20 Minuten kann jeder seinen eigens frisch gepressten Apfelsaft in sogenannten „Bag-in-Boxes“ mit nach Hause nehmen. In der Presserei stehen zwei Maschinen die von zehn Kilogramm bis zu 800 Kilogramm Obst in sich verschlingen und den Saft in den nächsten Tank pumpen. Dort wird alles auf 80 Grad Celsius erhitzt und danach abgefüllt. Geschäftsführer Andreas Krammel lagert seinen Most in Tanks die bis zu 11.000 Liter fassen können. Der entstandene Bioabfall wird genutzt um Biogas daraus zu gewinnen.