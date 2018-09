Moscht-Fäscht 2018 in Lauterach

Bereits zum 19. Mal ging das "Moscht-Fäscht" in Lauterach über die Bühne.

Das traditionelle Moscht-Fäscht der Bürgermusik Lauterach ging am vergangenen Sonntag am Sternenplatz in Lauterach über die Bühne. Das Fest wurde nach einer Feldmesse um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Elmar Rhomberg eröffnet. Nur zwei Schläge braucht das Lauteracher Gemeindeoberhaupt für den Fassanstich.