â€žMorgenstern und Mondendingeâ€œ

Das Figurentheater findet am Samstag, den 7. März 2020 um 15 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.

Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren mit Saskia Vallazza und Sabine Hennig.

Charlott und Caroline sitzen in der Kabine ihres Luftschiffes. In wilder Fahrt sausen sie hinab. Vom Morgenstern kommend zischen sie am Mond vorbei und landen direkt auf der Erde. Warum?

Im Gepäck verbergen sich ein aufdringliches Mondschaf, ein ungehobelter Riese, zwei knackende alte Wurzeln mit dem roten Eichhörnchen, große Fische, Enten, zwei Trichter, Besteck, das Perl-huhn und noch so allerlei seltsames Getier. Es ist wirklich an der Zeit, dass diese morgensternische Poesie über die kleinen und großen Erdenbewohner ausgestreut wird!

Ihre ehrenwerte Bekanntschaft zu machen, ist durchaus erheiternd!

Mit dem alt bewährten Mix aus Figurenspiel, Schauspiel, Schattenspiel und Musik entführen die beiden Spielerinnen Saskia Vallazza und Sabine Hennig ihr Publikum in die Welt der Gedichte von Christian Morgenstern.