Morgendämmerung und rosa Kerze: Kaplan Geier teilt seine Gedanken zum Adventssonntag

Kaplan Jakob Geier aus Bludenz teilt seine Gedanken zum Adventssonntag und beschreibt, wie in den winterlichen Morgenstunden ein beeindruckendes Naturschauspiel am Himmel sichtbar wird: "Kurz vor Sonnenaufgang, bei der Morgendämmerung, kann sich der Himmel verfärben. Und er wird in den wärmsten Farben ganz feurig zu sehen sein." Diese Farbenpracht, physikalisch erklärbar durch die verschiedenen Wellenlängen im Farbspektrum, hat auch eine tiefere, symbolische Bedeutung in der christlichen Liturgie.