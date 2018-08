Mordprozess um erstochene Schwester - Angeklagter geständig

Der mutmaßlich 22-jährige Afghane hat sich zum Mord an seiner Schwester schuldig bekannt. "Ich gestehe", sagte er. Weitere Fragen wollte er nicht mehr beantworten: "Ich möchte um Verzeihung bitten. Ich habe eine Straftat begangen. Ich möchte nicht mehr weiter sprechen." Die Straftat habe er "wegen der Kultur begangen", fügte er noch hinzu.

Unter regem medialen Interesse hatte zuvor in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wien der Prozess gegen den gebürtigen Afghanen begonnen, der am 18. September 2017 in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester vorsätzlich mit einem Kampfmesser getötet haben soll. Auf die Frage nach seinem Alter erwiderte der Angeklagte, er sei 19. “Dieses Alter wurde mir von meinen Eltern gesagt. Es wurde hier auch angenommen”, erklärte der äußerlich deutlich älter als 19 wirkende Mann, der seinen Angaben zufolge seit fünf Jahren in Österreich lebt. Die Staatsanwaltschaft unterstellt ihm einen Ehrenmord. Die jüngere Schwester des Mannes hätte “nach Ansicht des Angeklagten die Familienehre befleckt”, heißt es in der Anklageschrift.