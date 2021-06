Lebenslang in Steyr für 75-Jährigen wegen Mordes an Frau

Ein 75-Jähriger, der am 17. Jänner nach knapp 45 Jahren Ehe seine 71-jährige Frau brutal getötet hat, ist am Dienstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft rechtskräftig verurteilt worden.

Verteidiger bat um milde Strafe

Mit Hanteln für brutale Tat trainiert

Der gebrechliche Mann war zum Prozess von einem Sanitäter in einem Rollstuhl in den Schwurgerichtssaal geschoben worden. Seit Jahren ist der Angeklagte krank, habe für seine Tat daher extra mit Hanteltraining begonnen, um genug Kraft zu besitzen, führte der Staatsanwalt aus. Bereits Ende 2020 sei in ihm der Entschluss gereift, seine Frau umzubringen. "Sie hat immer an mir herumgenörgelt, das habe ich nicht mehr ausgehalten", zitierte der Staatsanwalt den Angeklagten aus dem Einvernahmeprotokoll.