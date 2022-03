Mordfall Janine G. - wie der 25-jährige Tatverdächtige auf die Anschuldigungen reagiert

all

Aktueller Stand der Ermittlungen

Im VOL.AT Exklusiv-Interview gewährt Rechtsanwalt German Bertsch, von Mandantenseite beauftragter Strafverteidiger des medial schwer unter Beschuss geratenen 25-jährigen Tatverdächtigen, Einblicke in den aktuellen Stand der Ermittlungen.

Bertsch: "Erstbeschuldigter schiebt viel auf meinen Mandanten ab"

Die bisher in den Medien transportierten Anschuldigungen berufen sich auf Aussagen aus dem Vernehmungsprotokoll des 19-Jährigen. "Die Medienberichte sind sehr problematisch. Ich habe den Eindruck, dass der Erstbeschuldigte sehr viel auf meinen Mandanten abschieben möchte, was von hinten bis vorne noch nicht erwiesen ist", sagt der Strafverteidiger im Gespräch mit VOL.AT. Außerdem übt der Feldkircher Jurist Kritik an der Tatsache, dass diese Informationen den Medien zugespielt wurden.