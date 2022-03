Mordfall: Das sagt der Anwalt des mutmaßlichen Täters

Rechtsbeistand German Bertsch übt scharfe Kritik – Vorverurteilung und rechtswidrige Weitergabe von Vernehmungsprotokollen.

Rechtsanwalt German Bertsch aus Feldkirch ist der vom Gericht zugeteilte Anwalt des mutmaßlichen 25-jährigen Täters im Falle der schrecklichen Bluttat an der 30-jährigen Frau, die im Lustenauer Ried gefunden wurde. Der 59-jährige Rechtsanwalt aus Feldkirch war juristisch u.a. bereits in die Testamentsaffäre involviert oder in den Fall um die Vergewaltigung einer damals 20-jährigen Frau in Gaißau.