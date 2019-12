Morddrohung gegen neunjährigen Buben

Weihnachtsamnestie: Mann kam mit Diversion davon. Er war wütend, weil sein Sohn geschlagen wurde.

Dem erwachsenen Unterländer wurde zur Last gelegt, er habe einem Neunjährigen damit gedroht, ihn umzubringen. Beim Strafprozess am Landesgericht Feldkirch kam der wegen gefährlicher Drohung angeklagte 45-Jährige mit einer Diversion davon. Wenn der unbescholtene Österreicher türkischer Abstammung dem Gericht als Geldbuße 600 Euro bezahlt, soll das Strafverfahren eingestellt werden. Der Beschluss der Strafrichterin zur diversionellen Erledigung ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwältin Bedenkzeit in Anspruch nahm. Die Richterin bezeichnete ihre Entscheidung als Weihnachtsfrieden.