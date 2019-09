Mordalarm in Zell am See

Leiche von einem 19-jährigen Afghanen gefunden. Ein anderer 19-jähriger Afghane wird der Tat dringend verdächtigt.

Am Sonntagvormittag wurde auf einem Spielplatz im Stadtzentrum von Zell am See in Salzburg die Leiche eines 19-jährigen Afghanen gefunden. Erst bei der Obduktion am Mittwoch stellte sich heraus, dass der Mann Opfer einer Gewalttat geworden war.