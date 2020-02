Mord in Südtirol: 30 Jahre Haft für Vorarlberger

Jener 38-jährige Vorarlberger, der im September 2018 seine Frau mit 43 Messerstichen getötet haben soll, wurde nun zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter der Ermordeten empfindet Genugtuung.

Johannes B., der aus Dornbirn stammt, war in Südtirol wegen Mordes an seiner Ehefrau Alexandra R. angeklagt. Er soll seine Frau 2018 mit einem Butterfly-Messer getötet haben. Wie "stol.it" berichtet, war die Verteidigung des Dornbirners am Donnerstag noch einmal am Wort und versuchte Argumente vorzubringen, die das Strafmaß für den 38-Jährigen senken könnten. Dabei sollen die Verteidiger in Abrede gestellt haben, dass ihr Mandant grausam gehandelt habe. Richter Emilio Schönsberg setzte jedoch die von der Staatsanwaltschaft geforderten 30 Jahre Haft durch. Außerdem muss der Vorarlberger der Familie seiner Frau und seinen Kindern Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Anwalt von Johannes B. kündigte Berufung an.