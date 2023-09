Mord, Disco und Kasperle im Dornbirner Spielboden

Das neue Programm am Spielboden zeigt sich so bunt wie der Herbst.

Dornbirn. Der Dornbirner Spielboden ist aus der Sommerpause zurück und präsentiert ab dieser Woche wieder ein vielseitiges Programm für Jung und Alt. Neben spannendem Kino, Pub Quiz, und Dance Party, gastiert am Samstag, 16. September, ab 15.00 Uhr wieder das Kasperle im Spielbodensaal. Hans und Angelika Baur sowie Hans Rinner, nehmen die Kinder mit auf ein Abenteuer rund um Kasperle, Seppl, Gretl, dem Drachen und frechen Räubern.

Am gleichen Abend (20.30 Uhr) ist dann das „Böse“ zu Gast in Dornbirns Kulturstätte. Der Historiker Wolfgang Scheffknecht präsentiert das Lesebuch „Böses Vorarlberg“ in der Kantine inklusive Begleitung von Sax & Crime, die mit funky Kabarett-Rock aus Vorarlberg die passende musikalische Verbindung schaffen.