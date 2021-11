Mopedlenkerin stürzte - beteiligter Pkw gesucht

Am Freitagmittag stürzte eine Mopedlenkerin aufgrund eines silber/grauen Pkws. Die Polizei Feldkirch bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Freitagmittag (12.11.) zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Moped-Lenkerin in Feldkirch-Nofels auf der Kreuzbergstraße in Richtung Rheinstraße. Auf Höhe der Kreuzung mit der Feldgasse bog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker unmittelbar vor der herannahenden Moped-Lenkerin in die Kreuzbergstraße ein. Diese musste eine Notbremsung durchführen und kam dabei zu Sturz.