Mopedlenkerin in Windschutzscheibe geschleudert

Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Hard.

Am 04.11.2022, gegen 23.00 Uhr, kam es in Hard im Kreuzungsbereich der L202/Hofsteigstraße zu einem folgenschweren Unfall für eine 15-jährige Mopedlenkerin.

Eine 30-jährige Fahrzeuglenkerin war auf der L202, auf der regennassen Fahrbahn, in Richtung Bregenz gefahren und bog auf Höhe der Harder Kreuzung bei Grünlicht der Ampel nach links in Richtung Ortszentrum ab. Zur selben Zeit fuhr die Mopedlenkerin auf der L202 in Richtung Höchst. Im Kreuzungsbereich kam es folglich zur seitlichen Kollision zwischen der Mopedlenkerin und dem abbiegenden PKW.