Mopedlenkerin gestreift: Polizei sucht Pkw-Lenker

Am vergangenen Freitag kam es in Feldkirch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mopedlenkerin verletzt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 13 Uhr war eine 15-Jährige mit ihrem Moped auf der L 191 in Fahrtrichtung Rankweil unterwegs und wechselte im Bereich des Sparkassenplatzes die Fahrspur. In weiterer Folge wurde die 15-Jährige von einem Pkw gestreift, der links an ihr vorbeifahren wollte. Sie kam zu Sturz und fiel auf ein anderes vorbeifahrendes Auto. Dabei erlitt sie Verletzungen an den Knien und Ellbogen. Der Lenker hielt nicht an und fuhr weiter.