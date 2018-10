Mopedlenkerin (15) verletzte sich bei Sturz - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Feldkirch.

Am Freitag um 06:48 Uhr fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin in Feldkirch auf der L53 über die Illbrücke in Richtung Bärenkreuzung. Vor der Mopedlenkerin fuhr ein weißer Pkw, welcher aus bislang unbekannter Ursache abbremste. Aufgrund dessen betätigte die Mopedlenkerin ebenfalls die Bremse, wodurch sie mit dem Vorderreifen des Mopeds wegrutschte und in weiterer Folge zu Sturz kam.