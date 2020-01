Mopedlenker gestürzt- Fahrradfahrer gesucht

In Hard ist am frühen Freitag Morgen ein Mopedlenker verunfallt. Ein beteiligter Fahrradfahrer wird, ebenso wie Zeugen, gesucht.

Am Freitag, den 31.01.2020 um 06.40 Uhr fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker in Hard, auf der Landstraße in südliche Richtung. Unmittelbar vor dem heranfahrenden Moped, auf Höhe der dortigen Sparkasse, überquerte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Fahrbahn der Begegnungszone.