Mopedfahrerinnen gestürzt: Pkw-Lenker fuhr einfach weiter

Eine 15-Jährige und eine 17-Jährige wurden am Donnerstagabend leicht verletzt, als sie mit einem Moped zu Sturz kamen. Ein beteiligter Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, weiter.

Am Donnerstag, den 06.07.2023, gegen 20:30 Uhr fuhr eine 15-jährige Mopedlenkerin, bei Grün in die Kreuzung beim Achpark in Lauterach in Fahrtrichtung Hard ein. Auf dem Sozius führte sie eine 17-jährige Freundin aus Bregenz mit.