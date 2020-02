Moped kollidiert mit Pkw: Zwei Jugendliche verletzt

Dornbirn - Am Mittwochabend wurden bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn-Haselstauden zwei Jugendliche verletzt.

Am späten Mittwochabend fuhr ein 70-jähriger Pkw Lenker in Dornbirn auf der Haselstauderstraße Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit fuhr ein 16-jähriger Mopedlenker mit seiner 15-jährigen Mitfahrerin von der Feldgasse kommend in die Haselstauderstraße ein.