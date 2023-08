Moped gegen Pkw - Jugendlicher verletzt

Unbestimmten Grades verletzt wurde ein Mopedlenker am Sonntagabend bei Unfall in Lauterach.

Aus ungeklärter Ursache kollidierte am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Hoheneggerstraße und Antoniusstraße in Lauterach ein Mopedlenker mit einem Pkw.