Moosmahdstraße wird erneuert

Wann die Bauarbeiten geplant sind

Klimaschonende Gestaltung

Besondere Aufmerksamkeit wird deshalb auf die klimaschonende Gestaltung gelegt, indem Raum für Grünflächen und Bäume geschaffen wird und Regenwasser im Untergrund gespeichert und versickert werden soll. „Um die Auswirkungen einer klimaorientierten Neugestaltung auf das Stadtklima zu messen, werden in den kommenden Tagen mehrere Sensoren entlang der Moosmahdstraße installiert. Diese Messungen sind eine wichtige Grundlage für die Detailplanung und spätere Umsetzung“, ergänzt Tiefbaustadtrat Markus Fässler. Gleichzeitig kann damit festgestellt werden, wie sich eine klimaorientierte Neugestaltung eines Straßenraums auf das Stadtklima auswirken kann, da die Messungen auch nach der Bauphase weitergeführt werden.

Geschäftsstraße, die nahtlos in das Stadtzentrum führt

Die Moosmahdstraße soll bestmöglich in den urbanen Raum integriert sein und wichtige Funktionen wie Handel, tägliche Bedarfseinrichtungen, Dienstleistungen, Gastronomie, Gewerbe, soziale und öffentliche Einrichtungen sowie Wohnen berücksichtigen. Eine kluge Planung und Integration schafft mehr Lebensqualität in der Stadt. Der lineare Verlauf der Moosmahdstraße hat das Potenzial für eine innerstädtische Geschäftsstraße, die nahtlos in das Stadtzentrum führt.