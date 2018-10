Moosbrugger und Co. haben Heimsieg eingeplant

Schon diesen Freitag, den 26. Oktober um 18:00 Uhr, trifft SSV Dornbirn/Schoren auf die Mannschaft von St. Pölten in der Dornbirner Messehalle.

Dornbirn will die Erfolgsserie von drei gewonnenen Spielen in Serie weiter fortsetzen und möchte die Punkte unbedingt im Ländle behalten. St. Pölten sollte unter normalen Umständen ein schlagbarer Gegner sein.

„Auch eine vermeintlich auf dem Papier schwächere Mannschaft sollte man nicht unterschätzen. Wir werden unser Bestes geben und wollen am Ende des Spiels zwei Punkte mehr auf unserem Konto haben. Wie immer freuen wir uns besonders auf das Spiel in der eigenen Halle und hoffen auf die zahlreiche und lautstarke Unterstützung durch unsere Fans. Dies ist immer eine große Hilfe“, so die Dornbirner Kapitänin Anna Moosbrugger.