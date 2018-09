Montforter Zwischentöne widmen sich den leisen Tönen

Wenn die Natur zur Ruhe kommt, tun das auch die Montforter Zwischentöne. In ihrer Herbstausgabe von 8. bis 18. November setzt das Feldkircher Festival einen Kontrapunkt zu lärmender Belanglosigkeit, Rastlosigkeit und Erschöpfung. Unter dem Motto "schweigen - Über Stille, Leere und Zwischen raum" erwarten die Besucher sieben Konzert-, Performance-, Gesprächs- und Ausstellungsformate.

Feldkirch. “Worüber man nicht reden muss, darüber darf man schweigen”, sind sich die beiden künstlerischen Leiter der Montforter Zwischentöne, Folkert Uhde und Hans-Joachim Gögl, einig. Die 12. Ausgabe ihres Festivals steht deshalb passend zum Spätherbst ganz im Zeichen der leisen Töne, hieß es bei der Vorstellung des Programms am Montag. So verwandelt etwa der Vorarlberger Architekt Juri Troy am ersten Festivalwochenende die Kapelle des Landeskonservatoriums in eine skulpturale Pop-up-Bühne. Bildergeschichten zum Thema sind in einem “sehens- und hörenswerten” Konzert für sieben Fotokünstler und Jazztrio am selben Abend zu erleben.