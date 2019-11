Montforter Zwischentöne bleiben mutig

Das Projekt „Dornbirn plus“ mit Feldkirch, Hohenems und dem Bregenzerwald mag nicht Europäische Kulturhauptstadt 2024 werden. Ein Grund, den „Mutausbruch“ nicht zu wagen, ist das nicht.

Auch ohne Titel der Europäischen Kulturhauptstadt: Die Vision des „Mutausbruchs“ hat für eine städteübergreifende Kulturpolitik in Vorarlberg viel Potenzial. Die Montforter Zwischentöne gehen bei ihrem Herbstschwerpunkt erneut mutig voran – mit einem Orgelduell, das in einer Kulturpartnerschaft in Dornbirn und in Feldkirch ausgetragen wird.

Am 22. und 23. November treffen Martin Sturm und László Fassang – zwei Organisten von Weltruf – in der Kirche St.Martin in Dornbirn und in der Domkirche St. Nikolaus in Feldkirch aufeinander. Sie werden improvisierend Aufgaben lösen, die ihnen der Musikwissenschafter Bernhard Schrammek stellt. Das Publikum kürt jeweils den Sieger des Abends. Das „Werken“ der beiden Instrumentalisten an den Manualen wird per Videoübertragung von der Empore in das Kirchenschiff übertragen.