Montessori Schule als MINT-Schule ausgezeichnet

Die Freie Montessori Schule in Altach konnte sich nach einem Bewerbungsverfahren als MINT-Schule zertifizieren.

„MINT“ in Schulen gibt jungen Menschen eine Basis für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Besonders engagierte Schulen können sich dabei als “MINT-Schule” zertifizieren und so hat auch die Freie Montessori Schule Altach in diesem Jahr am Förderwettbewerb des Land Vorarlberg teilgenommen. Die Bemühungen der FMS Altach, dem Thema MINT einen breiteren Raum in der Schule einzuräumen, hat vor kurzem auch dazu geführt, dass die Schule vom Land eine MINT Förderung bekommen hat.