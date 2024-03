Montafoner Spirituosen erobern Berlin

Einen Medaillensegen gab es für Gin-Kreationen und Destillate von Patrick Säly

Tschagguns Kürzlich fand in Berlin die internationale Veranstaltung „Craft Spirits Berlin“ statt. Patrick Säly reichte 30 Flaschen an Gin, Edelbränden, fassgelagerten Bränden, Likören und Geisten aus Montafoner Produktion, ein. Diese wurden von einer internationalen Jury bewertet und prämiert. Die Ergebnisse auf der Craft Spirits Berlin waren herausragend.

Von 570 internationalen Einreichungen erhielt Säly für seine Produkte vier Goldmedaillen für Apfel-Enzian Edelbrand, Zirbenlikör, Hansla und Knoll Birnen Edelbrand sowie neun Silbermedaillen für die Montafoner Obstbrände. Zusätzlich erhielt er fünfzehn Bronzemedaillen für seine Liköre und Edelbrände. Säly wurde mit seinem Zirbenlikör zum Sortensieger in der Kategorie Liköre gekürt und in die Liste der ‘World’s Best Craft Distilleries’ aufgenommen. Ein weiteres Highlight war der zweite Platz in der Gesamtwertung in der Kategorie “Craft Distillery of the Year 2024”.

Der Reihe nach

Zu Beginn des Jahres reichte Patrick Säly seine Produkte eiin und erhielt eine Einladung zur Preisverleihung. “Es war ein schöner Familienausflug nach Berlin und wir hatten viel Spaß, aber mit so einem beeindruckenden Ergebnis haben wir jedoch nicht gerechnet”, so der begeisterte Edelbrenner. Die Craft Spirits Berlin Awards gelten als Europas führender Wettbewerb für handwerklich hergestellte Spirituosen, bei dem Reinheit, Sauberkeit und Gesamtharmonie ausgezeichnet werden und so als Qualitätsmerkmal gelten.

Ein Refugium des Genusses

Schon beim Betreten der Brennerei fühlt man sich herzlich willkommen. Lebensfreude, Genuss und Leidenschaft sind spürbar. Die Regale sind gefüllt mit exklusive Destillaten und Gebranntem, abgefüllt in kleine, elegante Flaschen mit ansprechenden Etiketten – ideal für den perfekten Drink zu Hause oder für einen auserlesenen Anlass. Im obersten Regal thront sogar der heilige Nikolaus, den Säly als den Schutzpatron der Schnapsbrenner sieht, gelassen auf die Destillate herab.

Destillieren – mehr als ein Hobby

Für Patrick Säly ist die Schnapsbrennerei ein zweiter Geschäftsbereich. Der gelernte Fotograf und Touristiker wurde in der Corona-Zeit kreativ als das Geschäft ins Stocken geriet und suchte nach neuen Ideen. Kurzerhand kaufte er sich eine Brennanlage und holte sich das nötige Know-how von erfahrenen Kollegen: Hubert Kessler (ehemaliger Postenkommandant von Schruns), Heinz Fritz und Philipp Mangeng. “Ich bin ein Abfindungsbrenner. Meine Erzeugnisse stammen aus dem Montafon. Es sind unbehandelte, meist alte Obstsorten, die mit Bergkräutern und dem reinsten Quellwasser aus den Montafoner Bergen verfeinert werden”, erklärt Säly.

Perfekte Rezeptur ohne Firlefanz

Besonders beliebt ist der Silvretta Gin, der aus dem Montafon gepflückten Vogelbeeren, Enzian und Minze hergestellt wird. Auch der Gruamat Gin, gewonnen aus dem zweiten Schnitt der Bergwiesen und Holunderblüten vom Gamplaschg, ist ein “botanical” Gin aus dem Montafon. Zu den Spitzenprodukten zählen der Fass-Gin und der Münster-Gin. Für letzteren werden Schlehen, wilde Hagebutten und Lavendel geerntet, die entlang an Bachläufen wachsen. Der Clou: Dieser Gin lagert acht Wochen lang im Glockenturm des Schrunser Münsters. Ein Glasballon fasst dabei 12,5 Liter wird durch die Schwingungen der Glocken beeinflusst, was ihm eine spirituelle, kirchliche Note verleihen soll. Hervorzuheben ist auch der Hansla-Birne-Edelbrand. Er wird aus einer uralten Birnensorte aus dem Montafon hergestellt. „Die Quintessenz meiner Arbeit liegt darin, dass ich ausschließlich chemisch unbehandeltem Obst, Früchte und Kräuter verwende, was meine Destillate besonders macht“, so der Brenn-Profi.

Verdienter Medaillensegen

Die Herstellung der Schnäpse und Gin erfordert von der Ernte bis zur Fertigstellung viele handwerkliche Schritte – ein Prozess, der viel Herzblut, Kreativität und eine große Portion Liebe und Geduld erfordert. „Für mich geht Qualität stets über Quantität“, betont Säly. „Trotzdem bin ich immer auf der Suche nach innovativen Ideen.“ Langweilig wird es Patrick Säly jedenfalls nicht. „Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Je nachdem, was die Natur in diesem Jahr hergibt, wird es spannend“, sagt Säly, dem die Freude über die Auszeichnung im 1000 Kilometer entfernten Berlin noch ins Gesicht geschrieben steht. “Gib dem Leben einen Gin und Prost”, lautet der Trinkspruch, sagt Säly und lächelt. EST

Patrick Säly

Geboren: 3. April 1971 in Hohenems

Wohnort: Tschagguns

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Hobby‘s: Fischen, Reisen, E-Biken, Chillen