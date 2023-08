Montafoner Resonanzen: Volksmusiktage werden eröffnet

Vandans. (sco) Im Innenhof der Rätikonhalle in Vandans - oder falls witterungsbedingt erforderlich im Gebäude selbst - feiert der Schwerpunkt Volksmusik bei den Montafoner Resonanzen seinen Auftakt.

„Bei Vandans denkt man gleich auch an die Montafoner Tracht mit ihren wertvollen Stickereien, die die Trachtengruppe Vandans sorgsam pflegt”, macht die Leitung des Musikfestivals aufmerksam. Die Trachtengruppe Vandans tritt bei der Eröffnung der Volksmusiktage am Freitag, dem 25. August, ab 20:15 Uhr ebenso auf, wie die dazugehörige Stubenmusik, auch Vandanser Saitenmusik genannt, in ihrer besonderen Besetzung (Geige, Zither, Gitarre und Cello). „So geben beide Gruppen ein lebendiges Zeichen, wie Brauchtum in Vandans zugegen ist”, so die Montafoner Resonanzen. Freuen darf sich das Publikum zudem auf die Formation BlechMalAcht. Dass die acht Musiker Sinn für Humor haben, zeigt nicht nur die spezielle Schreibweise ihres Namens, sondern auch ihre Bemerkung, dass sie „von allen guten Hölzern verlassen“ sind. Die Nauderer Schupfamusig gibt dem Montafon an diesem Wochenende zum wiederholten Male die Ehre. „Ein Schupfa ist bajuwarisch das, was die Alemannen einen Schopf nennen”, erklärt die Festivalleitung. Neben Blasinstrumenten wird die Nauderer Schupfamusig auch ein Akkordeon und eine Harfe mitbringen. Der Eintritt zu den Volksmusiktagen ist frei. Die Bewirtung übernehmen die Vandanser Kochlöffler.