Montafoner Bergbahnen rüsten sich für den Winter

Mit notwendigen Anpassungen und strategischen Plänen bereiten sich die Bergbahnen des Montafon Brandnertal Bergbahn-Pools zuversichtlich auf eine sichere Wintersaison vor.

Bis 26. Oktober haben noch einige Bergbahnen wie zum Beispiel die Lünerseebahn oder die Bergbahnen Brandnertal geöffnet. Die Kristbergbahn in Silbertal sowie die Seilbahn Schnifisberg und die Muttersbergbahn in Bludenz sind noch bis Anfang November in Betrieb.