Montafoner Autorinnen lasen vor

Vier sehr unterschiedliche Montafonerinnen präsentierten ihre Bücher im Sternesaal

Den Anfang machte Elisabeth Pfeifer-Pögler mit ihrem Buch „Ahnas Geheimnis“, indem sie zunächst auf charmante Weise von Daniela Vonbun von Montafon Tourismus – diese organisierte die Lesung auch – interviewt wurde. Und sogleich gab Pfeifer-Pögler auch in den ersten Zeilen bereits „Ahnas Geheimnis preis: eine positive Lebenseinstellung. „Das ist es auch, was ich den Lesern mitgeben möchte, denn so kommt man gut durchs Leben“, ist Pfeifer-Pögler überzeugt. Sabine Grohs hingegen möchte mit ihrem Buch nicht eine Lebensweisheit weitergeben, sondern setzt auf Unterhaltung mit Lerneffekt. „Der Leser soll durch eine spannende Geschichte unterhalten werden und dabei die Geschichte des Landes, der Region und die Ereignisse der jeweiligen Zeit erleben und zuordnen können. Wenn er das Buch nach dem letzten Kapitel zuklappt, soll er auf unterhaltsame Weise mehr über die Geschichte der Region wissen“, erklärt Grohs. Und so wird die Geschichte eines Hauses über den Zeitraum einer Familie in fünf Generationen unterhaltsam und lebendig erzählt. Ganz auf die Natur setzt Gerlinde Manz-Christ. In „Ankommen. Aufatmen. Sich selbst wiederfinden durch Naturverbundenheit“ will sie jeden einzelnen dazu bringen in einer digitalen, schnelllebigen Welt den Weg mittels der Natur zu sich selbst wieder zu finden.