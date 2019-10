Mondopoly 2019: Lustenau als Spielbrett für Schüler

Lustenau verwandelte sich am Mittwoch erneut unter freiem Himmel in ein Spielbrett. Beim Begegnungsspiel Mondopoly sollen Jugendliche einen Einblick in die Vielfalt Lustenaus und seiner Bewohner gewinnen.

Bereits zum dritten Mal organisierte die Marktgemeinde Lustenau am Mittwoch gemeinsam mit der offenen Jugendarbeit und dem Verein "W*ORT" das Begegnungsspiel Mondopoly. Die Gemeinde wird zum Spielbrett, 120 Schülerinnen der siebten Schulstufe aller Lustenauer Mittelschulen, des Gymnasiums und des SPZ werden zu lebendigen Spielfiguren. "Das hat ein Team in der Schweiz entwickelt", erklärt Gabi Hampson von Verein "W*ORT" in Lustenau. "Dort hat man das schon öfter gespielt und wir haben es mit einem Kollegen von uns zum ersten Mal hier in Lustenau gespielt und haben es für Lustenau weiterentwickelt."

Schubladendenken abbauen

"Wir wollen Kindern und Jugendlichen und auch erwachsenen Menschen die Vielfalt von Lustenau erfahrbar machen, Schubladendenken, Ängste abbauen", schildert Corinna Ebner-Trenker, Jugendkoordinatorin in Lustenau. Die Jugendlichen besuchen in kleinen Gruppen eigenständig Menschen an ihren Wohn-, Arbeits- und Freizeitorten, tauschen sich mit ihnen aus und lernen sie besser kennen. "Dazwischen gibts immer wieder Infopunkte. Dort kriegen sie die nächste Adresse. Dort kriegen sie einen Snack, irgendwas zum essen, um wieder Energie zu tanken", so Hampson zum Ablauf. Am Schluss stand ein gemeinsames Mittagessen am Plan, auch der Kirchplatz wurde gemeinsam mit Künstler Domingo Mattle mit Graffiti gestaltet. "Mit den Ergebnissen gibt es in Folge einen Comicworkshop organisiert vom W*ORT Lustenau", verrät Ebner-Trenker. Auch eine Umsetzung in anderen Gemeinden wäre denkbar: "Wir würden uns total freuen, wenn das noch andere nachahmen und die dürfen sich ganz gern beim Mondopoly-Team Lustenau melden", meint Hampson.

(Red.)