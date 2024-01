Mondnacht, Pfingststurm, Frauenmusik - Altacher Soireen: Ein Jahr mit Überraschungen

Die Truppe um die Sängerin Petra Linder-Schöch eröffnet den Zyklus 2024 der Altacher Soireen mit einem zauberischen Spiel, das Marionetten, Harfenmusik und späromantische Lieder verbindet.

Karneval der Liebe

Hoffnung und Zuversicht

Folgenden Künstler:innen wirken bei der Pfingst-Soiree am Pfingstmontag, den 20. Mai 2024, mit: Die Klarinettistin Sandra Schmid und der Pianist Yunus Kaya, Martin Eberle und Benny Omerzell (Trompete und Keyboard), Christian Lebar (Orgel), Nikolaus Feinig (Kontrabass) und die Sängerinnen Eva-Maria Heinzle, Angelika Kopf-Lebar und Anita-Flurina Ströhle. Sie alle kennt man in Altach. Der Abend ist zugleich eine Art Bilanz: Seit 2011 sorgt das Komitee der Altacher Soireen dafür, dass bekannte und herausfordernde, populäre und klassische Musik aus Ost und West, Uraufführungen und Improvisationen, Kleinkunst, Solisten, kleine und größere Ensembles zu hören sind - meist im Pfarrzentrum, das auch die Erfahrung von Kunst und Geselligkeit ermöglicht. "Hoffnung und Zuversicht" lautet das Motto der Veranstaltung in krisenhafter Zeit. Münden wird sie in Variationen über den Hymnus "Veni creator spitritus"; eine junge Autorin liest dazu aus ihrem ersten, lang ausgereiften Werk und im Foyer ist eine Auswahl der grafischen Arbeit von Laurenz Feinig zu sehen, der seit 13 Jahren den Soireen ihr Gesicht gibt.