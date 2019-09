Mondelez-Mitarbeiter eroberten den Königssee

Eine süße Gruppe folgte der Einladung der Firma Mondelez (Suchard Schokolade) zum diesjährigen Betriebsausflug ins schöne Berchtesgaden.

Bei herrlichem Sonnenschein und wahren Herbsttemperaturen fuhren wir in den 2-tägigen Betriebsausflug am 21./22. September 2019. Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet im Imster Landgasthof Hirschen ging es ins Gebiet des „Wilden Kaisers“ nach St. Johann im Tirol, wo die Teilnehmer das 38. Knödelfest erwartete. Weiter ging es nach Berchtesgaden direkt an den Königssee. Dort fuhren wir mit dem Schiff nach St. Bartholomä, hörten während der Überfahrt dem Trompeten-Echo zu und besuchten die bekannte Wallfahrtskirche.