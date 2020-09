Monatlicher Reparaturtreff in Bludenz abgesagt

Bludenz. Das für kommende Freitag, 25. September, geplante Bludenzer Repair Café muss coronabedingt abgesagt werden. Grund sind die kürzlich von der Bundesregierung verschärften Lockerungsmaßnahmen für Veranstaltungen.

Das Bludenzer Reparatrcafé im carla store ist für gewöhnlich gut besucht. Regelmäßig bringen zahlreiche Interessierte am letzten Freitag im Monat ihre nicht mehr funktionstüchtigen Haushaltskleingerät in die Klarenbrunnstraße, um sie dort unter der Anleitung von fachkundigen Helfern wieder instandzusetzen. Aufgrund der in der letzten Zeit wieder steigenden Zahl an coronainfizierten Personen in Vorarlberg sowie der aktuell von der Bundesregierung verordneten Teilnehmerbeschränkung von maximal 10 Personen für Veranstaltungen ohne fix zugewiesene Sitzplätze, muss der kommende Repair Café-Termin am Freitag, 25. September, abgesagt werden. Auch im Oktober, November und Dezember bleibt das Repearturcafé vorläufig geschlossen.