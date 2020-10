Momente gefühlvollen Innehaltens

Klassische Gitarre und feinfühlige Lieder von Angela Mair im Theater am Saumarkt

FELDKIRCH Wenn in einem Konzert virtuose klassische Gitarrenmusik und gefühlvolle Songs einer Liedermacherin aufeinandertreffen, dann spielt Angela Mair auf der Bühne. Auf ihrem Konzert im Theater am Saumarkt begeisterte sie die Zuhörer im Saal.

Die große Leidenschaft von Angela Mair gilt dem Liederschreiben. Schon im Alter von 11 Jahren schrieb sie ihre ersten Lieder, und ihre CD “Lieder, die mein Leben schreibt” beinhaltet ausschließlich eigene Lieder, die persönliche Erlebnisse beschreiben. Von ihrem jüngsten Album „Licht und Schatten“ gab sie als Liedermacherin einige ihrer schönsten Lieder zum Besten, darunter „Plötzlich“ und „Ich wollte weg“. Auch das Stück vom „Geschichtenerzähler“ gab sie zum Besten. Mit „Was wäre, wenn“ spendete sie Mut, trotz Pandemie alle Jahreszeiten als Geschenk für die Seele zu begreifen. Dennoch drückt sie die Sonne zu gegebener Zeit an ihr Herz, damit sie dortbleibt.

Bei ihren selbstkomponierten Instrumentalstücken „Mr Moon´s Melody“, „Leanders Tanz“, dem Tulpenwalzer und „Rojopo!“ ließ Angela Mair mal mit impulsiven Flamenco-Schlagtechniken, dann wieder im Arpeggio und in sanften Flageoletten das spielerische Talent ihrer langjährigen klassischen Gitarrenausbildung aufblitzen, welche sie vom Landeskonservatorium in Feldkirch (Hauptfach Gitarre) nach Wien führte, wo sie an der “Universität für Musik und darstellende Kunst” ein Gitarrenstudium absolvierte.